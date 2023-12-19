Özgür Özel'den Yaşar Güler'e sert tepki: Ya aklını başına alacak ya da biz getireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu’nda bazı teğmenlerin yakasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayı reddetmesi üzerine çıkan arbedenin ihraçlarla sonuçlanması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e “Yaşar Güler ya aklını başına alacak ya da biz aklını başına getireceğiz” dedi.

"ONLARIN AVUKATLIĞINI YAPMAK SİZE Mİ DÜŞTÜ"

Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da yaşanan ‘Atatürk fotoğrafını takmama’ skandalının ardından yaşananlara ilişkin, “10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananları dikkatle takip ediyorum. O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve bu 3 teğmene itiraz eden 4 tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki 7’si birden amirleri ile birlikte açığa alınmışlar. Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e düşmüş. Diyor ki ‘Yakalarına takmaları gereken resmi…’ Ne resmi? Niye söylemiyorsun, Atatürk resmi diye de sadece ‘resmi’ diyorsun. ‘Toplu iğne olmadığı için takmayan’ savunmasını yapmak onların avukatlığını yapmak size mi düştü?” ifadelerini kullandı.

“NİYE ATATÜRK FOTOĞRAFI DİYEMİYORSUN”

Özgür Özel'ün açıklaması şu şekilde:

“Diyor ki ‘Yakalarına takmaları gereken fotoğrafı.’ Ne fotoğrafı? Niye söylemiyorsun, ‘Atatürk fotoğrafını’ diye de sadece ‘fotoğrafı’ diyorsun. ‘Toplu iğne olmadığı için takmayan’ savunmasını yapmak, avukatlığını yapmak size mi düştü?

Onlara itiraz eden 4 teğmen, Atatürk’ün ocağında, Atatürk’ün resmini yakasını takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar.

"FETÖ TAKTİKLERİ"

İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak Gazetesi, ‘teğmenler cuntası’ diye haber yaparak, yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri ‘cunta’ diye yaftalayarak, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı.

Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk’ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk’ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler.

“SİZ 15 TEMMUZ’DAN HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ?”

“Siz ,15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz’da Atatürk’ün resmini savunanlar değil Atatürk’ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk’e husumet duyanlar, Atatürk’ten nefret edenler darbeye kalkıştı.

Sonra ne oldu? Hepimiz apar topar Atatürk fotoğraflarına sarıldınız. İktidar partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı.

Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, yine onları pohpohlamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olduğu kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz.”