Yeni zam fırtınası geliyor. AKP'li isim Reuters'a sızdırdı

Reuters’da yer alan bilgilere göre, iktidar zam yağmuruna devam ediyor. Bugün Resmi Gazete’De yer alan karara göre, başta KDV'ye getirilen iki puanlık artış olmak üzere çeşitli vergilerde artışa gidilirken, harçlar da yüzde 50 yükseltildi.

“BÜTÇEDE CİDDİ TOPARLANMAYA İHTİYAÇ VAR”

Üst düzey bir hükümet yetkilisi (AKP'Lİ) bugünkü düzenleme ile bütçenin gelir tarafını düzeltmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bütçe açığının düşürülmesi amaçlanıyor. Başka bazı adımlar da gündemde olacak. Harcamalarda da azaltıcı yönde adımlar planlanıyor. Seçim ve daha önce önceki bazı kararlar nedeniyle bütçede ciddi bir toparlanmaya ihtiyaç var" dedi.

Yetkili, KKM'nin maliyeti dahil olmak üzere TCMB'ye transfer edilmesinin de bütçedeki öngörülebilirliği artırma yaklaşımına dayandığını belirterek, mali disiplini artıracaklarını öne sürdü.

Dinamik Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, vergi artışlarının para politikasına etkisi hakkında yaptığı değerlendirmede, "KDV, ÖTV gibi artışlar, ücret, kur gibi etkenlerin hepsi fiyat dengeleri için olumsuz ve riskli. Enflasyon konusunda bütün maliyet unsurlarının kontrol altında kalması gerekli ve kur burada en önemli bileşendir... Şu andaki piyasaları takip eden kademeli geçiş görece 'güvercin' kalabilir. Burada daha ciddi bir proaktiflik ve önden yüklemeli para politikası sıkılaştırması gerekebilir" ifadelerini kulandı.

KDV VE HARÇLARA ZAM

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemelere göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a çıkarıldı. Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de 5 puan artırılak yüzde 15 oldu.

Ayrıca maktu harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor. Yurtdışından getirilen telefonlardan alınan harç ise yüzde 228 artışla 20,000 TL'ye yükseltildi. Şans oyunlarından alınan vergiler de yükseltildi.