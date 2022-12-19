Orhan Uğuroğlu'ndan YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya istifa çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi ile ilgili "Cezası kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez" açıklaması yapmıştı.

Akkaya'ya anayasada iki defa adaylık şartı bulunan Erdoğan'ın 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü kez aday olup olamayacağı ile ilgili olarak da "Kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez bakacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu YSK Başkanı’nın bu açıklamalarını eleştirdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan YSK Başkanı’nı istifaya çağıran Uğuroğlu mesajında; "YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın Ekrem İmamoğlu kararına yorumu ve Erdoğan’ın 3. kez adaylığına kanaatini açıklaması suçtur. Akkaya istifa etmeli .”Etmezse YSK derhal toplanıp Akkaya'nın üyeliğini düşürmeli” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: