Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal hakkında CHP suç duyurusunda bulundu

Yeniçağ’dan Fatih Savuk’un ortaya çıkardığı skandal gündemden düşmüyor. 30 Kasım Perşembe günü çıkan habere göre Afganistan’dan Türkiye’ye gelen ve vatandaş olan bir kişi, iki eşini de eş olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nde kaydettirdiği ortaya çıkmıştı.

AYLİN NAZLIAKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Konuyla ilgili, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve tespit edilecek kamu görevlileri hakkında “görevi kötüye kullanma”dan suç duyurunda bulundu.

Nazlıaka, suç duyurusunda, “Türk vatandaşlığına kabulü gerçekleştirilen Mirvays Rabi ve ailesi ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’na açıkça aykırılık teşkil edecek biçimde gerçekleştirilen nüfus kayıt-tescil işlemi nedeniyle görevin gereklerine aykırı bir şekilde hareket etmek suretiyle kamu zararına yol açan şahısların tespiti ile cezalandırılmaları için kamu davası açılması” talebini kaydetti.

Nazlıaka suç duyurusunda, Mirvays Rabi’nin 15 Mayıs 2019’da Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde nüfus/vatandaşlık tescili yapıldığını aktararak, “Mirvays Rabi’nin 13 Nisan 1995’te evlendiği Shekiba Rabi ve 17 Kasım 2000’de evlendiği Huma Rabi adlı iki kadının ‘eş’ olarak kaydedildiği görüldü” dedi.

Nazlıaka suç duyurusunda, Türk Medeni Kanunu’nun 145’inci maddesini hatırlattı:

“Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması hali ikinci evlilik yönünden mutlak butlan sebebidir ve bu haliyle kesin olarak evlenme engeli teşkil etmektedir. Yine aynı kanunun 146. maddesi uyarınca mutlak butlan davasının cumhuriyet savcısı tarafından re’sen açılacağı hükmüne yer verilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda ‘Aile Düzenine Karşı Suçlar’ bölümünde ‘Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören’ başlığı altında düzenlemeye gidilen 230’uncu madde kapsamında bir takım cezai yaptırımlara da yer verilerek aile düzeninin korunmasına ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeyle bütünleşmiş bir kabule gidilmiş ve yerleşik yargı içtihatları ile de istikrar sağlanmıştır. Kişinin her ne kadar evlilik tarihi itibariyle vatandaşı bulunduğu ülke hukuk sistemine göre bir aykırılık olmasa da Türk Vatandaşlığına kabulüyle birlikte adı geçen şahsın Türk hukukuna ve yasalarına tabi olacağı kuşkusuzdur.”

İki eşliliğin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Dünya ileriye, biz 100 yıl geriye doğru gidiyoruz. Bu durum Türk kamu düzenine aykırıdır. Açıkça hukuka aykırı bir işlem yapılmıştır. Derhal soruşturma açılmalı, kamu düzenine aykırı bir şekilde nüfus kaydı oluşturan ve görevin gereklerine aykırı davranan kamu görevlileri tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır” dedi.