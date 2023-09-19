Yeniden Refah Partisi tüm ittifaklara kapıyı açık bıraktı 'Gelen tekliflere göre değerlendiririz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlere ilişkin ittifak konusunda gelen tekliflere göre değerlendirme yapacaklarını söyledi.

KAYNAK: ANKA
Yeniden Refah Partisi tüm ittifaklara kapıyı açık bıraktı 'Gelen tekliflere göre değerlendiririz'

Kılıç, ayrıca AB, NATO ve yeni anayasa ile ilgili görüşlerini paylaştı.

AB ve NATO’ya Eleştiri

Kılıç, Dışişleri Bakanlığı’nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye ile müzakerelerini durdurma kararına tepki gösterdi. Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını ve farklı seçeneklere yönelebileceğini belirtti. Ayrıca, terör örgütlerini himaye eden ve Kur’an-ı Kerim’e saldıran İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye için bir milli güvenlik sorunu olduğunu ve TBMM’de onaylanmayacağını ifade etti.

Yeni Anayasa Çağrısı

Kılıç, yeni anayasanın katılımcı, çoğulcu ve sivil olması gerektiğini vurguladı. Anayasanın kapalı kapılar ardında değil, toplumun tüm katmanlarının görüşü alınarak hazırlanması gerektiğini söyledi. Anayasanın demokratik olması, kuvvetler ayrılığını, denge ve denetim mekanizmalarını ve adaleti sağlaması gerektiğini de ekledi.

İttifak Süreci

Kılıç, yerel seçimlere kendi logosu ve adaylarıyla katılma yönünde hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. AK Parti’den henüz bir teklif gelmediğini ancak yarın bir teklif gelirse bunu değerlendireceklerini söyledi. İttifakın karşısında olmadıklarını ancak kendi seçmenlerinin tercihlerini korumak üzere tavır alacaklarını ifade etti.

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