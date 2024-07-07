Yer: Şanlıurfa! "Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin" diyerek sözlü saldırıda bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Yer: Şanlıurfa! "Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin" diyerek sözlü saldırıda bulundu

Şanlıurfa'da bir erkek yolda tanımadığı kadına "Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin" sözlü saldırıda bulundu. Kadın o anlar kameraya kaydetti.

Emine Gizem Çetiner, Şanlıurfa'da yaşanan bir olayda, giyim tarzı nedeniyle maruz kaldığı taciz ve tehditleri sosyal medya üzerinden duyurdu. Geçmişte CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Çetiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirerek, yaşadığı taciz ve tehdit olayını kamuoyu ile paylaştı.

Yaptığı açıklamada, “Burası Şanlıurfa. Birkaç saat önce 'PEYGAMBERLER ŞEHRİNDE BÖYLE GİYİNEMEZSİN' diyen, küfreden bir saldırganın sözlü şiddetine maruz kaldım. Susmadım ve peşinden giderek haddini bildirdim. AMA BU CESARETİ NEREDEN ALIYOR ONU DA SORGULUYORUM!” ifadelerini kullandı.

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Çetiner'e yönelik sözlü saldırı, çevredekilerin müdahalesi sonucu engellendi. Çetiner, yaşadığı bu anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım, geniş çapta yankı buldu ve birçok kişi tarafından destek mesajları ile karşılandı. Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Sabahat Akkiraz da, destek verenler arasında yer alarak olaya tepkisini gösterdi.

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Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hani yaşam tarzına ülkemizde saldırı yoktu? Hani herkes her istediğini giyecekti? Şanlıurfa tabi ki Peygamberler şehri ama Göbeklitepe'nin de şehri, ülkemizdeki 81 ilden farklı bir statüde bir şehir mi? Özel yasalara tabi mi ki tetikçiler böyle ahkam kesebiliyor?”

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