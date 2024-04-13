Yeryüzündeki en sahtekar futbolcu. Süper Lig'deki futbolcular ilham kaynağı mı oldu?

Kaynak: Haber Merkezi
Yeryüzündeki en sahtekar futbolcu. Süper Lig'deki futbolcular ilham kaynağı mı oldu?
Futbolcunun kendini yere atıp faul beklemesi, sosyal medyada gündem oldu.

Bir futbol maçında yaşanan anlar 'yok artık' dedirtti.

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Topla buluşan futbolcu topu sürerken bir anda takla atarak yere düştü.

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Ardından yerden kalkan futbolcu, rakibinin dirsek ile kendisini yere düşürdüğünü savunurken, hakeme yanlış karar verdiğini düşünerek bağırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, kendisini yere atan ve faul bekleyen futbolcu için şu ifadeleri kullandı;

'Süper Lig'deki futbolcular mı ilham kaynağı oldu?'

'Türk hakemleri nerede?'

Bazı kullanıcılar ise futbolcuyu maç içinde yaptığı hareketlerden dolayı Neymar'a benzetti.

Süper Lig'de ise fauller nedeniyle oyunun fazla durması ve bazı futbolcuların kendilerini yere bırakmalarından dolayı böyle bir benzetme yapıldı.

Bu video sosyal medyada izlenme rekoru kırarken, binlerce beğeni aldı.

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