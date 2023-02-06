Deprem felaketi sonrası otobüs biletlerine zam yapıldı iddiası. Bakanlık açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün, twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığımıza gelen şikayetler titizlikle incelenmekte olup, bu tür vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır.”