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Deprem felaketi sonrası otobüs biletlerine zam yapıldı iddiası. Bakanlık açıklama yaptı

Deprem sonrası otobüs şirketlerinin fiyatları artırdığı yönündeki şikayetleri inceleme konusu oldu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:01
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Deprem felaketi sonrası otobüs biletlerine zam yapıldı iddiası

Deprem felaketi sonrası otobüs biletlerine zam yapıldı iddiası. Bakanlık açıklama yaptı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün, twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığımıza gelen şikayetler titizlikle incelenmekte olup, bu tür vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır.”

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Vatandas
6.02.2023 18:58
Bu sozleri çok duyuyoruz ama ceza alan otobüs şirketini hiç duymuyoruz. .  
 
DAHA ÇOOK DEPREM OLUR
6.02.2023 18:16
birilerinin acısından para kazanmak ancak bu ülkede olur.. Mümkünse bunu yapanalrın Allah belasınversin bu kadar olmaz. ne cezası.el koyacaksınız herşeylerine.  
 
Pes
6.02.2023 18:05
Bu haber doğruysa.... Ne ara insanlıktan çıktık  
 
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