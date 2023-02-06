Deprem bölgesinde yağmacılar ortaya çıktı! Şerefsizler

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken Hatay Kırıkhan'da çekilen görüntülerde kansız yağmacıların ortaya çıktığı görüldü.