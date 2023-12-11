Adalet Bakanı kendini böyle savundu. Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkındaki soruyu kesip “Gündem Filistin” demişti

Adalet Bakanı Tunç Fox muhabirinin İstanbul’da motokuyeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ile ilgili soruyu keserek Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…” demişti. Sözlerinin tepki çekmesi sonrası kendini savunan Tunç, “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Adalet Bakanı kendini böyle savundu. Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkındaki soruyu kesip “Gündem Filistin” demişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yöneltilen soruya verdiği cevabın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını söyledi. “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” diyen Bakan Tunç, "Vefat eden motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Fox muhabirinin Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sorduğu soruyu, “Gündem Filistin arkadaşım" diyerek cevaplamaması dikkati çekmişti. Muhabirin, “Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu…” diye başlayan sorusunu kesen Tunç, “Gündem Filistin… Bakın gündem Filistin… Tamam mı?” demiş, muhabirini soruyu sürdürmesi üzerine Tunç, “Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…” diye çıkışmıştı.

Bakan Tunç, söz konusu anların sosyal medyada da gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı. “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” diyen Tunç, şunları kaydetti:

“Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara’daki aynı konudaki sorusuna ‘Sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız’ şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; bu kez İstanbul’da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox Tv muhabirine ‘Şu anda Filistin ile ilgili programdayız’ şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır. Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim.”

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