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Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir tweet attı yine herkes onu konuşmaya başladı

Sözcü Gazetesi’nden ayrılan Yılmaz Özdil seçimlerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:45
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Yılmaz Özdil tweet attı. Herkes onu konuşuyor

Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir tweet attı yine herkes onu konuşmaya başladı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne 30 gün kala partiler de çalışmalarını sürdürüyor. Partiler YSK’ya milletvekili listelerini sunduktan sonra muhalefet partilerinin listeleri tartışmalara neden oldu.

Sözcü Gazetesi’nden kısa süre önce ayrılan gazeteci- yazar Yılmaz Özdil de Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Özdil yaptığı paylaşımda, "Yetmez Ama Evet" sürecinin yanlış olduğu bilinmesine rağmen oy verilmesine eleştiri getirerek, Yeşil Sol Parti'nin YAE'ci milletvekili adayları Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'e göndermede bulundu.

Özdil, milletvekili listelerinin yanlış olduğuna gönderme yaparak, "Yetmez ama evetçiler vardı, ibret almak gerekirken, yanlış ama evetçi olundu…" paylaşımında bulundu.

HASAN CEMAL VE CENGİZ ÇANDAR YEŞİL SOL PARTİ’DE

Gazeteci Hasan Cemal, HDP’den gelen adaylık teklifini kabul ederek Yeşil Sol Parti listesinden aday gösterilecek. Cemal'in ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar’ın da Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiği öğrenildi.

SÖZCÜ'DEN AYRILDI

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliğini 6 Mart'ta bırakan Yılmaz Özdil Sözcü gazetesi ile de yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın." ifadelerini kullanmıştı.

“AKŞENER MASAYI DAĞITTI DEMEK AHLAKSIZLIKTIR”

Özdil, geçen Mart ayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmemesi üzerine "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" sözleriyle eleştiride bulunmuştu.

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