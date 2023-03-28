Yılmaz Özdil şaştı kaldı ‘41 yıldır siyaseti gözlemliyorum böyle seçim görmedim’ diyerek açıkladı

2023 seçimleri öncesi siyasi partilerin milletvekili aday adayları listelerinde tarikatçılar, cemaatçiler, silahlı dinci/etnik bölücüler ve ikinci cumhuriyetçilerin sayısının arttığını gözlemlediğini söyledi.

Özdil, bu durumun Türkiye'nin geleceği için büyük bir tehdit olduğunu vurgularken, siyasi partilerin aday adayı listelerinde bu tür isimlerin sayısının artmasının da şaşırtıcı olduğunu belirtti. Yazar, bu isimlerin seçilmesi durumunda ülkenin daha fazla ayrışacağına ve kutuplaşacağına dikkat çekti.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “41 yıldır siyaseti gözlemliyorum, bu kadar çok sayıda tarikatçının, cemaatçinin, silahlı dinci/etnik bölücünün ve ikinci cumhuriyetçinin hep birlikte açık açık milletvekili aday adayı olduğu bir seçim görmedim” dedi.

Özdil'in sözleri, Türkiye'deki siyasi atmosfer hakkında düşüncelerini paylaşan diğer uzmanların görüşleriyle birlikte, tartışmaların odağı haline geldi. Ülkede son yıllarda yaşanan olaylar, siyasi ve sosyal kutuplaşma, tarikat ve cemaat yapılanmalarının giderek artan etkisi gibi konular, Türkiye'nin geleceği açısından endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.