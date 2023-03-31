Yılmaz Özdil İYİ Parti’ye silahlı saldırıya kimsenin yapmadığı yorumu yaptı

İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda il başkanlığı binasına 2 mermi isabet etti. Saldırı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey” dedi. Akşener, saldırının gerçekleştiği il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşamazlar Recep Bey’in üçüncü tehdidi üzerine partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dendi ki bana, ‘Bu günler iyi günlerin daha neler göreceksin’; lince uğradım. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Velhasılı kelam bu defa da, ‘Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez.

Biz korkmayız bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size.”

İYİ Parti’ye düzenlenen saldırı sonrası Millet İttifakı bileşenleri başta olmak üzere çok sayıda tepki geldi. Saldırıya tepki gösterenlerden biri de gazeteci Yılmaz Özdil oldu. Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Faili meçhul değil, faili meşhur” ifadelerini kullandı.