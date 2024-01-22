Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefiyle mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk 6'ya girmeyi başardı. Rakibine 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen vazgeçmeyen sarı-lacivertliler önemli bir zafer kazanarak 35 puana ulaşıp 5. sıraya çıktı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural oyuncularını tebrik ederek, "Çok kritik bir maç oynadık. Isparta'ya galibiyet parolasıyla gitmiştik. Doğrudan rakiplerimizden birini kendi evlerinde yenebilmek büyük bir başarı. Bu galibiyet bizi hem motive etti hem de güçlendirdi. Konumumuzu korumak ve liderliğe yaklaşmak için peş peşe galibiyetler almalıyız" diye konuştu.