Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı

Kaynak: DHA
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelede eden Menemen FK, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligde 5. sıraya kadar yükseldı ve lider Kastamonuspor’la arasındaki puan farkını 8’e indirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefiyle mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk 6'ya girmeyi başardı. Rakibine 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen vazgeçmeyen sarı-lacivertliler önemli bir zafer kazanarak 35 puana ulaşıp 5. sıraya çıktı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural oyuncularını tebrik ederek, "Çok kritik bir maç oynadık. Isparta'ya galibiyet parolasıyla gitmiştik. Doğrudan rakiplerimizden birini kendi evlerinde yenebilmek büyük bir başarı. Bu galibiyet bizi hem motive etti hem de güçlendirdi. Konumumuzu korumak ve liderliğe yaklaşmak için peş peşe galibiyetler almalıyız" diye konuştu.

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