Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi Eryaman Stadı açıklaması

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Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi Eryaman Stadı açıklaması
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü maçı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2. Başkan Metin Öztürk, sponsorluk anlaşması kapsamında yapılan imza töreninde konuştu.
Metin Öztürk, Ankaragücü Stadı Eryaman Stadyumu'nun zemini için herhangi bir talepte bulunmadıklarını ve kararın TFF'nin vereceğini ifade etti.

''BU BİZİM KONUMUZ DEĞİL''
Ankaragücü maçının Eryaman Stadyumu'nun zeminiyle ilgili soruyu cevaplayan Metin Öztürk, "Bu bizim konumuz değil. TFF'nin konusu. İstanbulspor maçında boyanmış bir sahada oynamıştık. Sporcu sağlığı çok önemli. Yarın oraya gelecek takımların sağlığı önemli. Sahanın neresi olduğuna bakmayız. Gider oynarız. TFF karar verecektir. Deplasmanda oynayacağımız maç için bizim bir talebimiz olamaz. Sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. İki hafta önce saha felaketti. Orada oynanır, iki takımdan birinde sakatlık olursa bunun vebali o kararı verenlerdedir. Biz çıkar oynarız." şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE SAHADA KAZANAMAYINCA FARKLI YAKLAŞIYOR''
Ayrıca Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Öztürk, "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor. Algı operasyonu yürütülüyor. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım var. En az 6-7takım düşme potasında. Herkes can derdinde. 5-6 takım Avrupa yarışında. Başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. 2 tane net kırmızı kartı verilmedi. Her konuda her meslekte işini iyi ve kötü yapanlar vardır. Dün iki tane net verilmeyen bir kırmızı kart ve ilginç bir penaltı var. Kulübümüz gerekli cevapları veriyor." dedi.

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