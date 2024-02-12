Dünya rekoru sahibi ünlü sporcu trafik kazasında öldü

Dünya rekortmeni Kenyalı Kelvin Kiptum, antrenörü Gervais Hakizimana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

24 yaşındaki atletin ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Raila Odinga verdi.

Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kenya bir mücevherini kaybetti. Söyleyecek söz bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

REKOR KIRMIŞTI

24 yaşındaki atlet Amerika’nın Chicago kentinde Ekim ayında koşulan maratonda 42 kilometreyi 2:00:35 derecede koşarak bu alandaki rekoru kırmıştı.

Önceki rekor 2:01:09 ile yine Kenyalı Eliud Kipchoge’ye aitti.

Bu yaz Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton mücadelesinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyordu.

Ayrıca rekortmen atlet, geçen yıl koşulan Londra Maratonu'nu da kazanmıştı.