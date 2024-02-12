Barış Alper Yılmaz kendisini 10'a katladı: Galatasaray bonservisini belirledi

Kaynak: Sabah
Barış Alper Yılmaz kendisini 10'a katladı: Galatasaray bonservisini belirledi
Galatasaray'ın yerli jokeri Barış Alper Yılmaz'ın son dönemlerde gösterdiği performans sonrası adı transfer dedikodularıyla çalkalanmaya başladı. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisini belirledi.

Cimbom'da son haftalarda sergilediği yüksek performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın adı transfer dedikodularına karıştı.

Milli yıldızın adı Avrupa devleriyle anılırken, Galatasaray Barış Alper'in bonservisini belirledi.

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EN AZ 20 MİLYON EURO
Galatasaray, Barış Alper için en az 20 milyon euro istiyor.

Bu rakam sarı-kırmızıların Barış Alper Yılmaz'ı transfer ettiği rakamın yaklaşık 10 katı olarak kayıtlara geçti.

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38 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta giyen 23 yaşındaki milli futbolcu, 4 gol atarken 5 asist yapma becerisi gösterdi.

Ayrıca Barış Alper'in kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor.

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