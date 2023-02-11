Cem Uzan ağlayarak konuşmuştu. Yoğun istek üzerine tamamını yayınlıyoruz

Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, Youtube'dan yayın yapan Bizim TV yayınına katılarak gazeteci Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.

Uzan, deprem bölgelerinde yaşanan iletişim sıkıntılarına dikkat çekerek 1999 yılında Telsim Uzan Grubu’ndayken neler yaşandığını anlattı.

“NİYE TÜRK ORDUSUNU SAHAYA SÜRMEDİNİZ?”

Deprem önlemleri konusunda iktidara sert eleştirilerde bulunan Uzan, “11 bin tane bina var çökük. Bina başına 10 kişi koysanız 110 bin ölü eder. Bina başına 10 kişiyi de enkaz altında bıraktınız 72 saat hiçbir yardım göndermediniz. Siz ne biçim bir insansınız? Hiç mi insanlığınız yok sizin be kardeşim? Niye Türk ordusunu sahaya sürmedin? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 20 senedir Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ordusuyla ne alıp veremediği var bilemiyorum. Ama bunu bugün 85 milyon insan bir defa daha gördü” şeklinde konuştu.

Cem Uzan, konuşmasına şöyle devam etti:

1997 yılında EMASYA diye bir protokol imzalandı. 27 maddeden oluşuyordu. 2010 yılında terörle mücadelede etniklik gerekçesiyle iptal ediliyor kaldırılıyor. 2010 yılında Recep Efendi kaldırıyor bunu.

Ne zamana kadar? 14 Temmuz 2016'ya kadar. 15 Temmuz 2016'da bu kötüye kullanıldığı gerekçesiyle 2018'da yine kaldırılıyor bu protokol. Niye bunu koydun, niye kaldırdığını bırakalım bir tarafa. Sen bu milletin 2014'ten beri cumhurbaşkanısın. 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle her şey senin imzana bakıyor. 6 Şubat sabahı deprem olduğunda niye orduyu tekrar sahaya sürmedin.

Yetkin var sen başkomutansın…Niye talimat verdin? Askeri niye kışlada tuttun? Senin bu milletle, bu orduyla alıp veremediğin nedir kardeşim? Yüz binlerce insanı ölüme bıraktın.

“TELSİM HALA MİLLİ SERMAYE OLSAYDI…”

1999 Gölcük depreminde Telsim’in iletişim için yaptığı uygulamalara değinen Cem Uzan, şunları söyledi:

Telsim'de mobil portatif baz istasyonları vardı deprem olduğunda o gün 24 saat içinde bütün Gölcük etrafına bütün baz istasyonu kurulmuştu 99 yılında.

Bugün Telsim hala milli sermaye olarak Uzan'ın olsaydı, İngilizlere satılmış olmasaydı bugün belki o şehirlere en azından bir 100 tane mobil baz istasyonu 24 saat içinde gönderilebilir halde olurdu.

Siz yerli sermayeyi yok edin, orduyu yok edin…Siz kimin cumhurbaşkanısınız beyefendi? Kime neye hizmet ediyorsunuz beyefendi?

Amaçları bütün Türkiye'den gelen yardım malzemelerini alıp üstlerine kendi afişlerini yapıştırıp ‘Bunu sana reisimiz gönderdi bak' deyip dağıtmak. Hayatları yalan ve propaganda üstüne kurulu.

Burada bile insanlar ölürken, insanların canı ve kanı üzerinden propaganda ve reklam yapmak derdindeler. Bu şerefsizliktir. Siz Türk milletine şerefsiz diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Türk milleti size o lafı aynen seçim sandığında iade edecek.