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YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi. YÖK Başkanı Özvar, şartların el vermesi durumunda yüz yüz eğitime geçilebileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:36
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YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uzaktan eğitim kararının nisan ayı başında gözden geçirileceğini belirtti.

Özvar, şartların el vermesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin sunulacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katıldı. Burada üniversitelerin ne zaman açılacağına dair konuşan Özvar, uzaktan eğitim kararının nisan ayı başında gözden geçirileceğini hatırlattı.

HİBRİT SİSTEM DE MASADA

Özvar ayrıca şartların el vermesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin sunulacağını belirtti.

6 Şubat’ta 11 ili etkileyen deprem sonrasında üniversitelerin durumuna dair bilgi veren Özvar şunları söyledi:

“Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir” diye konuştu.

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