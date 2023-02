Meral Akşener'den YÖK'ün uzaktan eğitim kararına tepki: Derhal vazgeçilmesi lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.

Akşener burada yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) üniversiteler ile ilgili açıklamasına değindi.

"Üniversitelerin kapatılması meselesinde bugün iki bilgi var" diyen Akşener, "Birincisi, YÖK'ün açıklamasına göre nisan ayında uzaktan eğitimin gözden geçirileceği... Bu işten derhal vazgeçilmesi lazım" dedi.

ÖĞRENCİLERİN KYK YURTLARINDAN ÇIKARILMASINA TEPKİ

"KYK yurtlarının ailelere verilmesi son derece yanlıştır" ifadesini kullanan Akşener, "Bizim inançlarımıza aykırıdır, bizim geleneklerimize, ailevi davranış biçimlerimize yanlıştır. Öğrencilerin oradan çıkarılıp ailelerin yerleştirilmesi yanlıştır" diye konuştu.

DEMREPZEDELER İÇİN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'Nİ İŞARET ETTİ

Akşener, şöyle devam etti: "İstanbul Finans Merkezi var. En az 100 bin kişilik kapasitesi olan bir yerdir. Orası 10, 15 gün içinde depremden zarar görüp tahliye edilmesi gereken insanlarımıza açılabilir. Böylece de KYK yurtları serbest kalır. Bunun gözden geçirilip tekrar değerlendirilmesini öneriyoruz. Bunda da ısrarlıyız."

"YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMESİ LAZIM"

İYİ Parti Lideri Akşener, şunları söyledi: "Sadece biz önermiştik; 285 bin öğrenci var deprem bölgesinde. 285 bin öğrencinin deprem bölgesi dışındaki okullarda kendi bölümleriyle eşleşip oralarda okumalarının yolunun açılması lazımdır. Bugün YÖK'ün yaptığı açıklamada bunu gördük, buna da teşekkür ediyoruz. Bu teklifimizin kabul edilmesine teşekkür ediyorum. Doğrusu budur. Uzaktan eğitim meselesinin yerine yüz yüze eğitime derhal geçilmesi lazım."

Depremin 12'inci gününde hâlâ enkazdan sağ kurtarılanların olduğunu belirten Akşener, "Hâlâ arama kurtarma çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini talep ediyoruz. Çünkü hâlâ canlı insanlarımız olabilir. Bir kişinin canının kurtarılması her şeye değer" diye konuştu.

"Biz elbette beceriksizliklerin, elbette yanlışlıkların, elbette tek adam sisteminin getirdiği organizasyon bozukluklarının hesabını soracağız" diyen Akşener, "Elbette her an düzeltilmesinin peşinde olacağız. Ama bugün, tek bir canın kurtarılması için ben her kapıyı çalarım kardeşim, gerekirse o kapıyı kırarım" ifadelerini kullandı.