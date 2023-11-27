Yollar denizle birleşti sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Karadeniz’de büyük panik

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü. Deniz ile karayolu adeta birleşti, sürücülerin yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Yollar denizle birleşti sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Karadeniz’de büyük panik

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü.

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ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir çok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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ÇAYELİ-TRABZON İSTİKAMETİ DE TRAFİĞE KAPATILDI

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

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Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

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Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin istikametindeki şeride de ulaşıyor. Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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SINIR KAPISINA GİDEN YOL KAPANDI

Artvin'de etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve dalgalar Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'na zarar verdi. Dalgaların yola getirdiği taşlar ve ağaç parçaları nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'na giden yol ulaşıma kapandı.

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Edinilen bilgiye göre dün gece başlayan şiddetli yağış ve fırtına Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu’nun Hopa ile Kemalpaşa arasında dev dalgalar oluştu. Taşan dalgalar karayolunu göle çevirdi. Aynı zamanda heyelanlar meydana geldi. Bazı bölgelerde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları karayoluna düştü. Yol araç trafiğine kapatıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Sarp-Hopa karayolu güzergahı araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçlar dalgalar nedeniyle hasar gördü, tırlar şiddetli rüzgarda devrildi. Balıkçı barınakları zarar görürken, bazı iş yerlerini su bastı.

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Karayolları ve Belediye ekiplerine ait iş makineleri eşliğinde bölgede bulunan yolu açmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yolda ekiplerin çalışması devam ederken oluşan araç kuyrukları nedeniyle Hopa-Sarp yönü çift taraflı ulaşıma açıldı.

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HEYELAN YOLU 5 SAAT KAPATTI

Bölge esnaflarından Şenol Yılmaz, yaptığı açıklamada ”Denizin kabarması nedeniyle yolumuz 5 saattir kapalı. Denizin dalgaları ve yamaçtan heyelanların gelmesiyle yolumuz kapandı” dedi.
Kemalpaşa Minibüsçüler Durak Başkanı Osman Lokumcu ise "Denizin büyümesi nedeniyle yol tek şerit olarak trafiğe kapalı. Dalgalar yola vurdu. Uzun araç kuyrukları oluştu” ifadelerini kullandı.

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