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Hürriyet Gazetesi Sedat Peker'in gündeme getirdiği gazeteciyi savundu: İnternet sitemizden kaldırılan hiçbir yazısı bulunmamaktadır

Hürriyet gazetesi, Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen ekonomi editörü Burak Taşçı hakkında açıklama yaptı. Gazetenin yaptığı açıklamada "İftira içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatıldı. İnternet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır." denildi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:41
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:55
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Sedat Peker gündeme getirmişti. Hürriyet gazetesi gazeteciyi savundu

Hürriyet Gazetesi Sedat Peker'in gündeme getirdiği gazeteciyi savundu: İnternet sitemizden kaldırılan hiçbir yazısı bulunmamaktadır
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde "yayınlayacağım" dediği belgeleri  ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından paylaşmıştı.

Sedat Peker’in yayınladığı belgelerde AKP’li isimlerden Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar birçok isim hakkında çok büyük iddialar yer aldı.

Hürriyet gazetesi, Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Sedat Peker'in Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na uzanan rüşvet iddialarında adı geçen Hürriyet gazetesi ekonomi editörü Burak Taşçı'ya dair açıklama yaptı. 

İddiaların gündeme gelmesinden 3 gün sonra yapılan açıklamada "Gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki işlemler başlatıldı. Taşçı’nın internet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır." denildi.

Öte yandan Peker’in Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na uzanan rüşvet iddialarında adı geçen Burak Taşçı’nın Hürriyet gazetesindeki yazılarının tamamı internet sitesinden kaldırıldı. 

"GERÇEKLE HİÇBİR İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Gazetenin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Hürriyet dijital yayınlar ekonomi editörümüz Burak Taşçı hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki işlemler başlatıldı. Son günlerde editörümüz Burak Taşçı ve Hürriyet markası kullanılarak çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı medya kurumları, TV kanalları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır." denildi. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Burak Taşçı’nın Hürriyet İnternet sitesindeki yazılarının kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Taşçı’nın internet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır. Söz konusu iddialarla ilgili kurumumuza sorularak kolayca tüm bilgilere ulaşılabilirdi. Ancak iddiaları gerçekmiş gibi haber yapan ve yayanlar evrensel habercilik ilkelerini hiçe saymıştır. Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren, iftira ve karalama kampanyası içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SEDAT PEKER BURAK TAŞÇI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker'in paylaşımlarının Burak Taşçı hakkındaki bölümü şöyle:

"Tüm borsa yatırımcılarının bildiği borsa gündem gazetesi vardır. Sahibi meşhur Orhan Pala’dır. Ancak esas tehlikeli olan Orhan Pala’nın yanında uzun yıllar çalışmış olan Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı vardır. Bu ikisi her dönemin borsa manipülasyonları konusunda başrol oyuncularıdır. Ali fuat taşkesenlioğlu’nun döneminde de huysuzluk yapan şirketlerle ilgili hem borsa gündem gazetesi hem de Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı beraber karalama kampanyasına girerler. Bu iki ismin en büyük özelliği küçük yatırımcıların mağdur olduğu yani insanların intihar ettiği manipülasyonlara katkı sağlamaktır.

Patronların hisselerini tahtacılarla manipülasyon yaparak küçük yatırımcılara bu hisselerin satılabilmesi için organizasyonlar yapmak ve bu yönde haberler çıkarmak bu iki ismin tekelindedir. Yatırdığı paranın 2/3’sini kaybedenler ya da neredeyse yatırımının tamamını kaybeden küçük yatırımcıların kandırılmasında bu iki ismin üstlendiği iğrenç görevi daha da iyi anlayacağız.

Marka Yatırımın sahibi Mine Hanım sermaye arttırımı yaparak Adana ilinde Lider Adana ve Yeni Adana isimli iki tane şirketi satın alıyorlar. Ancak birkaç gün sonra bu iki şirkete bazı kişilerce 25 milyon TL’lik haciz uygulandığını görünce haklı olarak şikayette bulunuyorlar.

Savcılık imzalar Mine Hanıma ait mi diye dosyayı Ankara Jandarma kriminal daireye gönderiyor. Buradan gelen cevap gerçekten enteresan. İmzaların Mine Tozlu Sineren Hanımefendiye ait olduğunu söylüyor. Tabii Adana’daki bu grup ile dolaylı yollardan bağlantısı olan borsa gündem gazetesi ve Hürriyet ekonomi yazarı burak taşçı tarafından “İmzalar Mine Tozlu Hanıma aitmiş” diye haberler giriyorlar (Her zaman diyorum ya maaşı namusu kadar olan gazetecilere ve kemiklik köpek olan analistlere asla inanmayın diye. Namuslular baş tacı.).

Marka Yatırım Holdingin patronu Mine Hanım sadece kendisine değil bazı iş insanlarına da bunun gibi sahte hacizler uygulandığını görünce bu kişilerle yan yana gelerek Adana Organize Şube Müdürlüğüne müracaat ediyorlar. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekir. Adana Organize Şube dosyayı aldıktan sonra imzaların gerçekten Mine Tozlu Sineren’e ait olup olmadığını anlamak için dosyayı adli tıp kurumuna gönderiyor.

Gelen sonuç gerçekten çok şaşırtıcı. İmzalar Mine Hanıma ait değildir diye rapor geliyor. Organize şube buna çok şaşırmış olacak ki bir bahane bulup dosyayı adli tıbba bir kez daha yolluyor. Gelen ikinci rapor da bu imzaların Mine Hanıma ait olmadığı yönünde. Bunun üzerine Adana Organize Şube büyük bir operasyon düzenleyerek bu sahte senetlerle haciz düzenleyen ve de bu gazetecilerle dolaylı olarak beraber hareket eden suç örgütüne operasyon düzenliyor.

40 kişinin üzerinde insan tutuklanıyor. Bir insanın aklının almayacağı iğrençlikler yaşandıktan sonra yeni gelen SPK Başkanı, Marka Yatırım Holdingin sahibi Mine Hanımı çağırarak “Sizin savunmanız alınmadan size ceza verilmiş. Biz bunu düzelteceğiz” iyerek kendisine güvence veriliyor (sadece Mine Hanıma değil rüşvet vermediği için bu mağduriyete uğrayan herkesi çağırarak hepsinin savunması alınıp aynı güvence bütün mağdurlara veriliyor).

Buradan Mine Tozlu Sineren Hanımefendiye seslenmek istiyorum. Yayınladığım tüm bu evraklara rağmen size rica ederlerse sakın beni yalanlamaya kalkmayın.En son Sezgin Baran Korkmaz benim şirketimdeki olayları benden iyi biliyorsun dediğinde kendisine serdengeçtiler her yerde demiştim (Bundan sonraki tweetlerimde gördüklerinize asla inanamayacaksınız)"

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Gök TÜRK
29.08.2022 15:15
Bu durumlarda yüksek yerden sonuna kadar inkar edin emri geliyor böylece olayı dejenere edip inandırıcılığını yok etme taktiği  
 
Kara Kartal
29.08.2022 15:09
Gazete sahibinin kamu bankalarına ödemediği kaç milyon dolar kredi borcu var?  
 
E
29.08.2022 14:58
Bu manipülasyonlari kimler için yapmışlar tüpçü icinmi aydın doğan icinmi baş kalari icinmi  
 
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