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YouTube'da en çok izlenen video türleri belli oldu

YouTube'da kanal sahibi olmak isteyen ve en çok da para kazanmak için bu uygualamayı kullanmak isteyenler için en çok izlenen video türleri listelendi. İşte o konular...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:28
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YouTube'da en çok izlenen video türleri açıklandı

YouTube'da en çok izlenen video türleri belli oldu
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Youtube platformunda en çok izlenen videolar, istatistiksel verilerle ortaya çıktı. Videoların tespit edilebilmesi için görüntülenme sürelerine ve izlenme sayılarına bakıldı. İçerik kalitesi yüksek olsa bile izlenmeyen videolar bu sıralamada yer almadı.

Kanallar kategori türlerine göre algoritma sistemi ile paylaşımları analiz eder ve izlenme sayıları hesaplamalarını yaparak en çok izlenenleri tespit ederek, önerilen videolar bölümünde tüm kullanıcılara göstermektedir.

YOUTUBE VİDEO İZLEME NASIL ARTIRILIR

Youtube izlenme arttırma yöntemlerini kullananlar, videolarının üst sıralarda ve en çok izlenenler arasında yer almasını sağlıyor. İzlenme sayısının artırılabilmesi için güvenilir hesap oluşturma, kaliteli içerik üretme ve YouTube izlenme satın al gibi yöntemler kullanıyor.

Başlık, etiket, açıklama, görsel efekt kullanma gibi işlemlerde, video izlenme sayısının artmasını sağlayan yöntemlerden olarak yorumlandı.

YOUTUBE VİDEO İZLENME SÜRESİ NASIL UZATILIR

Youtube’da paylaşılan videolar, görüntülenme sürelerine göre değerlendirilmektedir. Youtube izlenme süresi 30 saniye üzerinde olduğunda, o paylaşım için izlenme sayıları ekleniyor ve popüler olması sağlandı.

EN ÇOK İZLENEN VİDEO TÜRLERİ

Youtube videoları izlenirken arka planda çalışan yazılımlar, kullanıcı hareketlerini analiz ederek videoların kalitesini belirledi.

İşte o liste:

Ürün İnceleme Videoları
Nasıl Yapılır Videoları
Oyun Videoları
Kendin Yap Videoları
Röportaj Videoları
Soru Ve Cevap Videoları
Eğitim Videoları
Komedi Videoları
Moda Ve Güzellik Videoları
Kutu Açma ve Kutudan Çıkarma Videoları

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