YouTube yeni bir çözünürlük üzerinde çalışıyor. 1080p Premium ücretli mi olacak

YouTube‘un mobil uygulama üzerinde ‘Geliştirilmiş bit hızına’ sahip olan bir çözünürlük üzerinde çalıştığı belirtilirken ve ‘1080p Premium‘ adı verilen seçeneğin bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldığı aktarıldı.

YouTube Premium kullanıcıları tarafından tercih edilebilecek olan bu yeni çözünürlük, 1080p seçeneğinin hemen üzerine konumlandırılmış olarak tanımlandı. Bu seçeneğin 1440p veya 2160p çözünürlükte videolar izlemek isteyen kullanıcıların isteklerini bir nebze olsun karşılaması için eklendiği düşünüldü. Böylece kullanıcıların yüksek kalitede video izleme isteğinin giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

CEO İSTİFA ETTİKTEN SONRA UYGULAMAYA YENİ ÖZELLİK EKLENDİ

YouTube’un yeni çözünürlük seçeneğinin CEO Susan Wojcicki‘nin istifasından hemen sonra gelmesi ise dikkat çekti.

YouTube, Premium abonelerine ilerleyen dönemde daha farklı ayrıcalıklar da sunabilir. 60 fps ve 120 fps videoların sadece Premium abonelerine özel olması da bu adımlardan birisi olabilir. Şirketin ilerleyen dönemde abonelik sistemi konusunda yeni adımlar atmasının da beklendiği ortaya çıktı.