YSK Başkanı'ndan seçim hazırlığı açıklaması. Seçim öncesi yoğun mesai

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bugün yapılan çalışmalarda, seçim takvimi, yurt içi ve dışı seçmelerin oy kullanması, partilerin aday listelerini vermeleri ile milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğine ilişkin usul ve esasların görüşüldüğünü bildirdi.

YSK Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, kurulun çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün devam eden çalışmalarımızda, şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde ve yurt dışındaki seçmelerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar ve son olarak da bağımsız milletvekili adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iki aylık seçim takvimini belirlemek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Anayasa'nın 116. Maddesinin kendisine verdiği yetkiye göre 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararı aldığını açıkladı.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da ilan etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."

YSK Başkanı Yener, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da, "Siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar son olarak bağımsız milletvekilliği adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür" ifadelerini kullandı.