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ABD istedi Türkiye Filistin savunucusu Yunan profesöre izin vermedi

Yunan basını ilginç bir iddia ortaya attı. Haberde Türkiye'nin ABD'nin isteğiyle Filistin savunucusu Yunan profesöre seyahat izni vermediği öne sürüldü.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:29
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Yunan basını ilginç bir iddia ortaya attı. Haberde Türkiye'nin ABD'nin isteğiyle Filistin savunucusu Yunan profesöre seyahat izni vermediği öne sürüldü

ABD istedi Türkiye Filistin savunucusu Yunan profesöre izin vermedi
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün karşılıklı atışmalarda daha da artarken, flaş bir diplomasi trafiği ortaya çıktı. Türkiye ABD'nin talebiyle Filistin savunucusu Yunan profesörün seyahat etmesini engelledi.

Yunan basınında yer alan iddialara göre, Türkiye-Yunanistan-ABD üçgeninde bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD'nin bir Yunan profesörün Türkiye'den seyahat etmesine engel olmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Yunan Ya Nea gazetesinde yer alan habere göre Türk yetkililerin Teselya Üniversitesi’nden aktivist ve Filistin hakları savunucusu olan profesör Takis Politis’in ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (NTVC) talebi üzerine İstanbul’dan Karakas’a uçakla seyahat etmesini engellediğini iddia etti.

Politis'in Teselya Üniversitesi Beşeri Bilimşer Fakültesi dekanlığından istifa ederek 1 Ekim'den beri çalışmadığı öğrenilirken, Venezuela'nın başkenti Caracas'a bir üniversitede göreve başlamak için gitmek istediği belirtildi.

Atina'dan Caracas'a gitmek için önce İstanbul'a gelen profesöre, havaalanında heck-in sırasına girdiğinde, uçağa alınmayacağı bildirildi. 

11 Eylül olaylarından kısa bir süre sonra kurulan ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kontrol Merkezi’nin Yunan profesöre izin vermediği belirtildi.

Konuya ilişkin Yunan basınına konuşan Politis, “Amerikan yetkililerinin üçüncü bir ülkeye gitmek için bana uyguladığı yasağın her yönden kabul edilemez olduğunu düşünüyorum” dedi. Yunan profesör, “Amerika Birleşik Devletleri’nde istenmeyen biriysem, bu üçüncü ülkelerdeki hareket özgürlüğümü engelleme hakkı vermez. Vatandaşlarının demokratik haklarına saygı duyan ve bu hakları savunan her hükümet bu duruma tepki göstermelidir" dedi.

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Kenan Memiş
18.10.2022 12:33
Madem, Filistin'i çok seviyor. Madem, Filistin aktivisti. O zaman açıklamalarını Yunanistan'da yapsın kardeşim. İşleri, ortalığı karıştırmak. Ancak, ABD'nin ağzıyla konuşmak da çok büyük hata..  
 
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