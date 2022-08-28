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Yunanistan'dan Türk F-16'larına taciz: Radar kilidi atıldı

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:47
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 11:17
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Yunanistan S-300 füze sisteminden Türk jetlerini taciz etti

Yunanistan'dan Türk F-16'larına taciz: Radar kilidi atıldı
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Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’ların 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında Yunanistan’dan taciz gerçekleşti.

Görevdeki Türk jetleri, Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16 ‘ya yerden havaya füze kilidi attıldı.

Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya koydu. Uçakların planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndüğü açıklandı.

24 AĞUSTOS'TA DA RADAR KİLİDİ ATILMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini bildirmişti.

İLK DENEME 2013'TE YAPILDI

Yunanistan'ın ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yaptığı yaklaşık 80 mil menzilli S-300 hava savunma sisteminin 4 sistem ve 8 fırlatma rampası bulunduğu ortaya çıktı.

MSB kaynakları, "Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü" açıklamasını yaptı.

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Millet
28.08.2022 14:40
Biz gösteriş için mi aldık s 400 leri kullanmayacaksan iade et gitsin sen niye kilit atmıyorsun yemiyor mu  
 
Mehmet Tok
28.08.2022 13:29
F16 lar eskimeye başladı, parça tedarik sorunları da var. ABD den yeni uçak da alamıyoruz. Neticede Yunanistan'a karşı hava üstünlüğümüz yok oluyor. Rusya verirse Su-57 den başka çare yok gibi.  
 
Satır
28.08.2022 13:23
Bence bir uçak feda edilebilir, bize köklerini kazıma hakkı verir !Bırakın havlasınlar, Ne zaman ısırırlar o zaman, sıkarız boğazlarını.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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