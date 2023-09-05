Yunanistan'ı yangından sonra sel vurdu: 1 ölü

Yunanistan'da günlerdin süren orman yangınlarının yanı sıra Volos şehrinde meydana gelen selde 1 kişinin öldüğü bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yunanistan'ı yangından sonra sel vurdu: 1 ölü

Editör: Turgay Beşyıldız

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin orta kesimindeki liman kenti Volos'ta, 24 saat daha sürmesi beklenen 10 saatlik fırtınanın ardından bir kişi ölü bulundu ve yüzlerce ev ve yol sular altında kaldı.

İtfaiye Teşkilatı, Agios Georgios semtinde sağanak yağış sırasında çöken duvarın altında bir sığır yetiştiricisinin ezildiğini söyledi. Cesedi olay yerine sevk edilen 10 itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.

Kentin ana caddelerinde yüzlerce sürücü araçlarının içinde mahsur kaldı.

Yetkililer ayrıca Pelion'dan su toplayan ve Volos'un birçok bölgesinden geçerek limanın batı yakasına ve Pagaset Körfezi'ne ulaşan 12 kilometrelik Krafsidonas nehrinin su seviyelerinin yükselmesinden de oldukça endişeliydi.

Salı sabahı su seviyeleri üç metre yükselerek bitişikteki Agioi Anargyri bölgesini riske attı.

Achillopoulio Hastanesi'nin bodrumu suyla doldu ve tüm otobüs seferleri durduruldu.

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