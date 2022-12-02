Cüzdanında para kalmadığını anlatırken ekrana yansıttı. Z kuşağının büyük zekası

Sosyal medyada paylaşılan videolar gündem olmaya devam ediyor.

Yaşının genç olduğu görülen bir şahıs, ekonomiyle ilgili bir sorunu paylaşarak sosyal medya kullanıcılarına cüzdanında para olmamasının sebebini gösterdi. Gencin çektiği o video sosyal medyada viral oldu.

Genç bir TikTok kullanıcısı, “Cüzdanında para olmamasının sebebini göster” sorusuna yanıt olarak çektiği video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

"PARA MI DAYANIR”

Videoya boş cüzdanını göstermekle başlayan genç, kamerayı bilgisayarına çevirerek bilgisayar ekipmanlarını gösterdi ve “Neden olmayacak. Bütün parayı şu kulaklığa, fareye, klavyeye harcadım. Para mı dayanır” dedi.

Bu esnada bilgisayar ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin açık olması gözlerden kaçmadı.

O video sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi.

SUBLİMİNAL MESAJ NEDİR?

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır.

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkati tarafından fark edilemezler, ancak bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Dizilerde veya filmlerde karakterlerin içtiği içecek markaları, kıyafetleri subliminal mesaj örneklerindendir. Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet gibi konularda ahlaka uygunluğu konuları tartışmalıdır. Marka ve ürünlerin pazarlamasından toplumun ilgi, ihtiyaç ve algısını değiştirmeye kadar birçok konuda kullanılmaktadır. Bir kişiyi, kurumu ya da ürünü kötü göstermek için o şey ile kötü olan bir nesnenin aynı temada işlenmesi subliminal mesajın en yaygın kullanılma şeklidir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde en bilinçli ve defansif kişiler bile bu mesajları ilk bakışta %100 olarak çözememektedir. Bu da toplumlarımızı yönlendirmeli reklamlara karşı savunmasız bırakmaktadır.

SUBLİMİNAL MESAJIN AMACI NEDİR?

Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi subliminal mesaj bir bilinçaltı mesajıdır. Bilinçli bir algılamayı hedeflemez, görsel ve işitsel olarak tasarlanmış özel mesajlardır. Bilinçaltımızın en önemli özelliklerinden biri bilincimizin farkına varamadığı görselleri ve işitselleri kaydetmesidir. İşte subliminal mesajlar da tam olarak bu kayıt yerine yönelik hareket eder. Dizilerde, reklam afişlerinde, reklamlarda sıkça subliminal mesajlar kullanılır. Buradaki amaç istenilen mesajın bilinçaltında depolanması ve kişilerin davranış ve fikirlerine etki etmesidir. Özellikle satışların artması için subliminal mesajlar tercih edilir. Böylece bilinçaltında değişen bakış açısı ile kişi, ürünü almaya meyilli olur.

SUBLİMİNAL MESAJ NASIL VERİLİR?

Bu konuda yapılan pek çok araştırma var. Araştırmalara göre cinsellik ve ölüm insanın doğası gereği direkt bilinçaltına etki eden konulardan birkaçı. Bu nedenle geçmişte bu tarz mesajlar özellikle verilmiş ki satışlara doğrudan etki edebilsin. Günümüzde reklam sektörü başta olmak üzere pek çok yerde karşımıza çıkan subliminal mesajlar sadece ölüm ve cinsellik değil pek çok farklı konuyu harmanlıyor.