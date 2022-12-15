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Zafer Arapkirli “Muhalefet partimize linç kampanyası başlattı” diyen Ömer Çelik’le fena kafa buldu

Gazeteci Zafer Arapkirli AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz” ifadelerinin ardından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 20:05
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Zafer Arapkirli “Muhalefet partimize linç kampanyası başlattı” diyen Ömer Çelik’le fena kafa buldu

Zafer Arapkirli “Muhalefet partimize linç kampanyası başlattı” diyen Ömer Çelik’le fena kafa buldu
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararının ardından açıklama yaptı. Çelik, kararla ilgili Saray’a yönelik eleştirilere karşılık “Muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir” ifadelerini kullandı.

Çelik’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

“AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti’nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır! Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz! Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir. Ak Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır. Yargı kararı sonrasında 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6’lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz… Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!”

“YİNE MAĞDUR MU OLDUN”

AKP’li Çelik’in sosyal medyadan yaptığı ve çok konuşulan açıklamasının ardından gazeteci Zafer Arapkirli’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. AKP’li Çelik’in açıklamasını görsel olarak ekleyen Arapkirli paylaşımına şu notu düştü:

“AY, ÇEN YİNE Mİ MAĞDUR OLDUN? Anam, anam, anaaam”

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2023
15.12.2022 20:29
Millet artık yemiyor..zam zam zam..millet aç aç aç  
 
Ramiz Ağa
15.12.2022 20:25
Zalime dur demek sevaptır.zalimin Zulmü sandığa kadar inşallah  
 
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