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Referandumda "Hayırcıların karıları ve kızları evetçilere helaldir" diyen İBB çalışanını eleştiren gazeteciye mahkeme ceza verdi

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde "17 Nisan günü savaşı kazanınca, hayırcıların karıları ve kızları ganimet olarak evetçilere helaldir” diyen Ömer Akbayrak'ın İBB'de çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Durumla ilgili eleştiri yapan KRT'nin Genel Yayın Yönetmeni  Cihan Güner ceza aldı. Gazeteci Zafer Arapkirli duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:01
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Yok artık hırsız değil ev sahibi suçlu bulundu. KRT Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner ceza aldı. Gazeteci Zafer Arapkirli canlı yayında isyan ederek anlattı

Referandumda ''Hayırcıların karıları ve kızları evetçilere helaldir'' diyen İBB çalışanını eleştiren gazeteciye mahkeme ceza verdi
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İBB'de çalışan Ömer Akbayrak referandum öncesinde 16 Nisan'da "17 Nisan günü savaşı  kazanınca hayırcıların karıları ve kızları ganimet olarak helaldir" demişti. Ömer Akbayrak'ın İBB'de çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

KRT Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Cihan Güner konuyla ilgili “İBB çalışanı Ömer Akbayrak, referandum öncesi, ’17 Nisan günü savaşı kazanınca, hayır’cıların karıları ve kızları ganimet olarak evet’çilere helaldir’ demişti. Akbayrak halen İBB’de Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışıyor ve halen karımıza – kızımıza sövüyor muhtemelen!” şeklinde bir paylaşım yaptığı için ceza aldı.

Gazeteci Zafer Arapkirli duruma canlı yayında böyle isyan etti;

"Cihan Güner, "Ömer Akbayrak halen İBB'de mezarlıklar müdürlüğünde çalışıyor ve halen karımıza kızımıza sövüyor muhtemelen" dedi ve bundan dolayı yargılanıyor bunu haber yaptığı için ve mahkum oluyor bu laflarından dolayı... Hükmün açıklanması geri bıraktırılma kaydıyla bir hüküm verildiyse de hakaret suçundan 105 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Birileri hakkında bir grup insan hakkında gariz ifadeler kullanan işte "karıları bize helaldir" bilmem ne anlamına gelecek bir ifade kullanan birini eleştirmeyeceksiniz, bir gazeteci olarak bunu haber de yapmayacaksınız. Bunu sineyi çekip bunu olmamış varsayıp bir de basın özgürlüğünden kaynaklanan bir hakla mahkum olacaksınız. Şaka gibi adeta"

Akbayrak’ın AKP’li yönetim tarafından açılan ‘göstermelik’ bir soruşturma geçirdiği ve bunun üzerine ‘uyarı’ alarak başka bir müdürlüğe aktarıldığı öğrenildi. Paylaşımı öncesi Haller Müdürlüğü’nde ‘çalışan’ Ömer Akbayrak, soruşturmadan sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’ne geçti.

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