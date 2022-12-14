Zafer Arapkirli İmamoğlu’na verilen ceza sonrası ne olacağını açıkladı

İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

İmamoğlu hakkında verilen bu kararın ardından pek çok kişiden kararın siyasi olduğuna dair eleştiriler yükseldi. Mahkeme kararına dair bir eleştiri de gazeteci Zafer Arapkirli'den geldi. Twitter hesabı üzerinden verilen kararın tarihi bir eşik olduğunu söyleyen Arapkirli şu paylaşımı yaptı:

TARİHİ BİR EŞİKTİR BU KARAR

"Mahkemenin İmamoğlu kararı, artık bu iktidarın yapabilecekleri ile ilgili olarak “Yok artık!..” sınırının aşıldığını, “Bundan böyle her şeyi yapabilirler” eşiğine ulaşıldığını gösterir. Siyasi aymazlık, “siyasi çılgınlık” aşamasına evrilmiştir."