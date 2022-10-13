Kumpas şehidi Ali Tatar'ın abisinden Çelebi'ye manidar çağrı. AKP'ye katılan Çelebi'yi ''Gereğini yapmaya'' davet etti

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 2 gün önce (11 Ekim) AKP'ye katılmıştı. Çelebi, yaptığı açıklamada "Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Kumpas Der) Başkanı Ahmet Tatar, AKP'ye katılan eski teğmen ve Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin istifasını istedi.

FETÖ kumpasında intihar eden merhum Yarbay Ali Tatar'ın abisi olan Ahmet Tatar, “Biz FETÖ kumpaslarına maruz kalanlardan oluşan bir derneğiz. Çelebi de FETÖ kumpası ile 41 ay hapiste kalmış birisi. Kumpasları organize eden ve uygulayanların ortaya çıkarılması için bir dönem bizimle birlikte mücadele etti. Ancak şu andaki tercihinden sonra bizim derneğimize ihtiyaç duymayacak. Dolayısıyla gereğini yapmalı” dedi.

Ayrıca Mehmet Ali Çelebi’nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen de Çelebi'ye “Başımıza bu işleri açan insanların elini kuvvetlendirecek bir yaklaşım içerisinde olması üzücü” ifadelerini kullanarak sitem etti.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN BOMBA İDDİA: ÇELEBİ BİZİM PARTİMİZE GELECEKTİ

İlk olarak CHP'den milletvekili seçilen, ardından Memleket Partisi'ne geçen, Çelebi şu anda AKP bünyesinde. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çelebi’nin parti değişiklikleri konusunda bomba iddialarda bulundu. FOX TV'ye konuşan Özdağ, “İlk kez açıklıyorum. Memleket Partisi'nden ayrıldıktan sonra kendisiyle 3 defa Anadolu Kulübü'nde sohbet ettik. Ben Zafer Partisi'ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Keşke ölseydi de akıllarda kahraman kalsaydı” dedi.