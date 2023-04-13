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Zafer Arapkirli'den canlı yayında Erdoğan taklidi

Gazeteci Zafer Arapkirli canlı yayında Erdoğan'ın yatay mimari açıklamalarına tepki gösterirken, yaptığı Erdoğan taklidi ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 19:55
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Zafer Arapkirli'den canlı yayında Erdoğan taklidi

Zafer Arapkirli'den canlı yayında Erdoğan taklidi
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Gazeteci Zafer Arapkirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı canlı yayında söylediği cümlelere tepki gösterdi. Erdoğan'a sert eleştiriler yönelten Arapkirli'nin Erdoğan'ın yaptığı taklit ise sosyal medyada gündem oldu.

“GERÇEKTEN BİR HAYLİ UZAKTA LAFLAR ETTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında “Ben belediye başkanlığı yaptığım yıllardan beri hep dikey mimariye karşı çıktım, yatay mimariyi savundum” sözlerini sarf etmişti.

Zafer Arapkirli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine, televizyon ekranlarında yanıt verdi.

“NERDEEEEEEN NEREYE”

Erdoğan’ın İstanbul’daki belediye başkanlığı dönemi dahil 28 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Arapkirli’nin canlı yayında yaptığı Erdoğan taklidi ise oldukça dikkat çekti.

Arapkirli, "Dikey mimarinin dünya çapında tillahı geçen 28 yıldır görevde." dedi.

“EKREM İMAMOĞLU MU YAPTI BUNLARI?”

Arapkirli görüntüleri gösterip, "2019'dan beri Ekrem İmamoğlu mu yaptı bunları?" diye sordu.

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