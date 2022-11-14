Soylu Taksim'de saldırı olduğunda Suriye'de briket ev açılışındaydı. Ümit Özdağ: Süleyman o sırada Suriyelilere ev dağıtıyordu

İçişleri Bakanı Soylu, dün Suriye İdlib’te 600 briket evin açılış törenine katıldı. Yapılan törende, "13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu sözlerine ve İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısında Soylu’nun İdlip’te olmasına tepki gösterdi.

Özdağ, İstanbul Taksim’de gerçekleşen alçak saldırı sırasında Soylu’nun “Erbil, Bağdat ve Şam'ın huzurunu sağlayacağız” sözlerine tepki olarak Kayseri'deki konuşmasını hatırlattı. Özdağ konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sen daha Beyoğlu'nda güvenliği sağlayamıyorsun. İnsanda biraz utanma olur!

İŞTE ÖZDAĞ'IN O PAYLAŞIMI

SOYLU’NUN BRİKET EVLERİ AÇILIŞINDAKİ KONUŞMASI

İdlib'in Meşhed Ruhin köyünde yapılan MÜSİAD Köyündeki 600 briket evin açılışına katılan Soylu, "MÜSİAD ve Sadakataşı tarafından yapılan içerisinde 600 briket ev olan MÜSİAD Köyünün açılışı münasebetiyle bir aradayız" diyerek, "13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Size bir selam getirdim. Kıymetli Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu ve attığı her adımı inancının ve imanının gereği atan Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini getirdim.

Burada ne ile karşı karşıya kaldığınızı ve ne ile karşı karşıya olduğunuzu biliyoruz. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sırtımızı hiçbir zaman size dönmeyeceğiz."