Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Zafer Partisi'ne "Genel Merkezinizi Madımak Oteli gibi yakarız" tehdidi geldi. Özdağ'dan zehir gibi açıklama yaptı.

Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Dün, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ; Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğunu iddia eden ve kamuoyunda tepki toplayan Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özdağ suç duyurusu sonrası yaptığı açıklamada “Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynı PKK gibi açıklamalarda bulunmuş hadsizliğinin göstermiş ve utanmadan Fransızlara övgü düzmüştür, Diyanet’e bağlı bir memurun TC vatandaşlarının ödediği vergilerle maaşını alan birinin Hatay’da Araplar çoğunluktaydı diyerek Baas rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreçte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel sosyal medya hesabından Halil Konakçı hakkında yapılan suç duyurusunun ardından Zafer Partisi Genel Merkezi'nin arandığını ve çeşitli tehditler aldıklarını vurguladı.

"GELİR GENEL MERKEZİNİZİ YAKARIZ"

Yücel söz konusu tehditleri şu ifadelerle duyurdu:

Genel Başkanımızın Halil Konakçı hakkında suç duyurusu yapmasından sonra bilinmeyen numaralardan Genel Merkez santralimizi arayıp, “Halil hocayla uğraşmayın, Anti Kemalistler olarak gelir genel merkezinizi yakarız” diye tehdit eden müptezel şerefsizler;
Bekliyoruz, gelin nasıl yakıyorsanız görelim!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise söz konusu tehditlere zehir zemberek yanıt verdi:

"ZAFER PARTİSİ'Nİ MADIMAK OTELİ ZANNEDEN ÇOK YANILIR"

Özdağ, "Zafer Partisi’ni Madımak oteli zanneden çok yanılır. Atatürk ve Türk devletinin istiklali, milli, üniter, laik devlet konusunda geri adım atmayız. Hainlere cehenneme kadar geri adım attırırız. Bu arada İçişleri Bakanlığı’ndan Resmi yazı ile 3 kez polis koruma istedik vermediler. Kendimizi koruruz" dedi.

32.png

NE OLMUŞTU?

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan düşmanlığıyla bilinen imam Halil Konakçı, son vaazında Hatay'ı hedef almış, "Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" gibi ifadeler kullanmıştı.

Diyanet tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacağı duyuruldu.

Konakçı tepki çeken konuşmasında; ‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi lideri ise Diyanet'ten önce suç duyurusunda bulunmuş, suç duyurusu sonrası şu açıklamaları yapmıştı:

Hatay Memlüklülerden Osmanlılara geçmiş Hatay bir Türk devletinin topraklarından diğer Türk devletinin topraklarına geçmiş ve İstiklal Harbi sonrası kısa bir süre Fransızlar tarafından yönetilmiş ve Suriye’ye bağlanmak istenirken ve Hatay’da Türk nüfusunun çoğunluk olduğu görülmüş ve Türkiye Cumhuriyetine bağlanmıştır.

"BU ZAT MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Bu kadar açık bir durumken Diyanet’e bağlı bir memurun TC vatandaşlarının ödediği vergilerle maaşını alan birinin Hatay’da Araplar çoğunluktaydı diyerek Baas rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreçte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır.

“BE CAHİL”

Buna bir daha cesaret ederse yapmış olduğu her alçakça saldırıyı en sert şekilde hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Çünkü bu zat Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynı PKK gibi açıklamalarda bulunmuş hadsizliğinin göstermiş ve utanmadan Fransızlara övgü düzmüştür. Be cahil Fransız emperyalizmini Cezayir mücahitlerine sor. Neden milli mücadele verdiler, neden Tunus direndi.

Evet emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olur. Bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz her hacının her hocanın gerçek Müslüman olmadığını gayet iyi biliyoruz. Biz suç başvurumuzu biraz evvel avukatlar aracılığıyla yaptık.

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı Güncel
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı
Glüten alerjisi kimlerde görülür? Sağlık
Glüten alerjisi kimlerde görülür?
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı Spor
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli Sağlık
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor Sağlık
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı Güncel
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı