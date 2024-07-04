Zam sonunda Meclis'e de girdi. Şimdi milletvekilleri düşünsün

Meclis lokantasına ait menü ve faturalar sık sık gündeme geliyor. En ucuz tost için vatandaşlar 150 lira fatura öderken 3 çeşit yemekten oluşan kallavi menüye milletvekillerinin aynı parayı ödemesi ise vatandaşları isyan ettiriyor.

17 bin liralık asgari ücret ile öğlen yemeğine parası yetmeyen binlerce çalışan ise ya öğle yemeği yemiyor ya da evden işyerlerine atıştırmalık taşıyor.

Ancak bu kez Meclis lokantası gelen bir zam haberi ile gündeme geldi. Yapılan dev zammı gazeteci Nuri Cerit duyurdu. Meclis’te bir fincan Türk kahvesi fiyatı 3.5 liradan 5 liraya çıkartıldı. Türk kahvesine yapılan dev zammı milletvekillerinin nasıl karşılayacağı ise merak konusu oldu.

TEREYAĞLI İSPİR FASÜLYE ÇOK KONUŞULMUŞTU

En son 17 Nisan 2024 tarihli Meclis lokantası faturası çok konuşulmuştu. Faturada bir porsiyon pilavın 10 lira, cacığın 5 lira, tereyağlı İspir kuru fasulyesinin ise 42 liradan satılması evine akşama ekmeği nasıl götüreceğini düşünen vatandaşların sinirlerini bozmuştu.