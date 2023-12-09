Zehra Güneş ateşi İtalyanları da yaktı. Bunu hiç beklemiyorlardı

Türk voleybolunun yıldızı Zehra Güneş'in ünü sınırları aştı, İtalyanları da sardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zehra Güneş ateşi İtalyanları da yaktı. Bunu hiç beklemiyorlardı

Türk voleybolunun yıldız ismi Zehra Güneş, başarılı oyununun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş, İtalya'da da gündem oldu.

İtalyanların ünlü takımı Imoco Volley Conegliano da Zehra Güneş'in peşine düştü.

Vakıfbank'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki yıldız oyuncuya İtalyan kulübünün teklif yaptığı ileri sürüldü. Ancak İtalyanlar beklemedikleri bir cevap aldılar.

Ancak Zehra Güneş, bu teklifi kabul etmedi ve kulübüyle tekrar anlaştı.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için Çin'de bulunan Zehra Güneş'in İstanbul'a dönüşünde imzaların atılacağı öğrenildi.

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