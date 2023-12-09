Suudi Arabistan'dan Lionel Messi itirafı

Lionel Messi'nin MLS'e transferi hakkında konuşan Suudi Pro Lig Başkanı Emenalo bu tercihin nedenini bilmediğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'dan Lionel Messi itirafı

The Guardian'a konuşan Suudi Pro Lig Başkanı Emenalo, sezon başında PSG’den ayrılarak MLS ekibi Inter Miami’nin yolunu tutan Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

MLS'e gitmesinin nedenleribilediğini söyleyen Emenalo, "Gelecek sezon buraya gelmeye karar verirse onu ağırlamaktan mutluluk duyarız. MLS'de kalmak isterse onun adına çok ama çok mutlu oluruz." dedi

Dünya yıldızlarını getirmeye devam edeceklerini söyleyen Emenalo, "Suudi Pro Ligi, gelmek isteyen her süper yıldıza açık. Dediğim gibi kapımız her zaman açık! Eğer açık bir pozisyon olduğuna dair gösterge varsa ve tanıdığınız süper yıldızlardan herhangi birisi gelmeyi düşündüğünde, buraya getirmek için çok çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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