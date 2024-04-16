Zehra Güneş Yasemin Güveli Melissa Vargas Hande Baladın Ebrar Karakurt ve diğerleri. Bu takıma yürek dayanmaz

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Zehra Güneş Yasemin Güveli Melissa Vargas Hande Baladın Ebrar Karakurt ve diğerleri. Bu takıma yürek dayanmaz
Voleybolda birbirinden ünlü yıldızlar buluşacak, Türkiye nefesini tutup onları izleyecek.

Türkiye'yi büyük gururlar yaşan kadın voleybolcularımız yeni bir sınavın eşiğinde.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde (VNL) verecek.

Millilerimizin 30 kişilik geniş kadrosunda dünyaca tanınan yıldızlarımız yer alıyor.

Kadro şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Filenin Sultanları’nın VNL ilk haftasındaki maç programı ise şu şekilde:

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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