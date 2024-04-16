Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy şoku. Resmen açıklandı

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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy şoku. Resmen açıklandı
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un uyluk üst adele grubunda gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un sağlık durumlarına dair açıklama yaptı.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubu (İliopsoas ve Obturatör eksternus)’nda gerilme ve ödem saptanmıştır.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''

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ANKARAGÜCÜ MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?
Semih Kılıçsoy'un Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak Ankaragücü maçında oynayamayacağı, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra belli olacağı aktarıldı.

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