Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi belli oldu. Kritik maça Alman hakem

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Kadıköy'de Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, mücadelenin ilk maçını 3-2 kaybetmişti.

KRİTİK MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

18 Nisan Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçın hakemi açıklandı.

Kritik maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan maçta Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager.

Diğer taraftan maçın VAR hakemi olarak Christian Dingert görev alacak.