Bu eserde ilk gördüğünüz nesne size hırslarınızı anlatıyor

Star'ın haberine göre, optik yanılsamalar bir zekâ oyunundan çok daha fazlasıdır. Optik görsel uygulamaları bilişsel psikolojiye kadar uzanır ve beyninizin nasıl çalıştığını belirlemek için yararlı bir kavramlardır.

İnsan algısı uzmanı ve araştırmacı Dr. Gustav Kuhn, kişinin bir resmi yorumlamasının kendi baskın özellikleri hakkında fikir verdiğini söylüyor. “Arboreal Office” olarak adlandırılan bu şaheserde ise göze çarpan ilk nesne kişilerin tutkuları ve hırslarıyla ilgili nokta atışı yapıyor. Hazırsanız illüzyonu incelemeye başlayabilirsiniz.

AĞAÇLAR

Bu resimde gözünüze ilk çarpan bolluğun simgesi ağaçlar ise analiz uzmanı, bu kişinin büyük resmi gözden kaçırmayan kararlı ve istekli bir birey olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda ne istediğini bilen, başarı odaklı ve net bir kişiliğe sahip olduğunu belirtiyor.

BİNALAR

Bu distopik optik illüzyonda ilk gördüğünüz yükselen gökdelenler ise bu, hayallerinizin peşinden gitmek için her şeyi yapabilecek bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösteriyor. İsteklerinize fazla bağlı olan kişiliğiniz bazen duygularınızın körelmesine neden oluyor.

ADAM

İlk bakışta bir erkek figürü gördüyseniz maceracı bir insansınız ve orta düzeyde hırslı olduğunuzu söylemek gerekir. Dünyevi istekler için kimseyi de kendinizi de üzmüyor belki de olması gerektiği gibi davranıyorsunuz. Huzur ve dinginlik sizin için diğer her şeyden bir adım önde geliyor.