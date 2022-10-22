22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı

Zeka testleri çözmeyi sevenler için yeni ve zor bir bulmaca. Resmin içinde gizlenen tavşanı 15 saniyede 100 kişinden bulan çıkmadı. Tavşanı bulabilirsiniz bir ilki gerçekleştirmiş olacaksınız.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 15:38
Takip Et

Şahin gibi bakın. Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı

Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
+
Aa
-

indigodergisi'nin haberine göre, bu zeka bulmacası, çeşitli hayvanlar içeriyor ama sadece bir gizli nesneyi tespit etmeniz gerekiyor. Tavşanı bulabilen kendini dahi ilan edebilir. Çünkü bu zorlayıcı zeka testini 15 saniyede teste tabi tutulan 100 kişiden hiç biri çözemedi

Bu bulmaca sayesinde mantıksal akıl yürütme becerileri geliştireceksiniz. Dikkatli bakarak tavşanı bulabilirseniz gözlem becerilerinizin gerçekten yüksek olduğunu görebilirsiniz. Zeka testleri, hafızayı ve algıyı geliştirmeye odaklanırken, problem çözme yeteneklerinde de hayati bir rol oynar.

Optik illüzyonlar, aynı zamanda, küçük bir eğlence ipucu ile bilişsel becerileri geliştirmek için ideal yöntemler olarak tasarlanmıştır. Zeka oyunları çok heyecan verici ve eğlenceli değil, aynı zamanda beynimizi canlandırmaya da yardımcı oluyor.

Tavşanı tespit etmek çok zor biliyoruz. Ne kadar yaratıcı düşünürseniz, bulmacayı çözmeniz o kadar kolay olur. Yani, dikkatlice bakın, cevap tam önünüzde.
Filin dişine bir bakın. Tavşan, balığa ters yönde bakan filin daha küçük dişlerinden birinde yatıyor. Fark edebildiniz mi?
İşte cevap:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
2
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
3
﻿
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
5
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
6
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
7
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı
﻿İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu
﻿İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu
﻿İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu
﻿Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
﻿Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
﻿Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
﻿Sigara kullananlara müjde. Ciğerleriniz tertemiz olacak
﻿Sigara kullananlara müjde. Ciğerleriniz tertemiz olacak
﻿Sigara kullananlara müjde. Ciğerleriniz tertemiz olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.