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Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi

Kamuflaj doğadaki en iyi doğal illüzyondur. Vahşi yaşamdaki hayvanların bu fiziksel özellikleri ise adeta yaşadıkları çevreye uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bu görselde bir geyik var. Bu geyiği 13 saniyede 200 kişiden sadece 1'i bulabildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 07:47
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Tadını çıkartın. Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi

Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
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Mebpersonel'in haberine göre, göz yanılsama testleri internet kullanıcıları arasındaki popüleritesi yükseliyor. Optik illüzyon testleri, genciyle yaşlısıyla herkesin ilgisini çekmiş durumda. 

Bu kadar eğlenceli ve popüler olmasının yanı sıra göz yanılsama testleri insan beyninin çalışma şekli açısındaki bazı çalışmalara da yardımcı oluyor.
Göz yanılsama testleri durumsal farkındalığınızı geliştirmenin yanı sıra gözlem yeteneğinizin artmasına da imkan sağlıyor.

Bu görselde de kamufile olmuş geyiği verilen 13 saniye sürede 200 kişi kişiden sadece 1'i bulabildi.
Göz yanılsama testi için hazır mısınız?
Hadi o zaman başlayalım!


Yukarıdaki resim ağaç, kaya ve çalıları gösteren bir orman portresi.
Yapmanız gereken 13 saniye içerisinde resimde saklı olan geyiği bulabilmek.
Alarmı kurun ve hazır olun!
Süreniz başladı!

Eğer dikkatli bakarsanız resimde saklı olan geyiği kolaylıkla bulabilirsiniz.
Aslında geyik saklı değil. Sadece etrafındaki renkler benzer olduğundan dolayı ilk bakışta fark edilmiyor.
Geyiği bulabildiniz mi? Hayır mı?
O zaman size bir ipucu verelim.
Geyik resmin sol tarafında değil.
Birkaç saniye daha geçti.
Geyiği bulabildiniz mi?
Maalesef, süre doldu.

İnanıyoruz ki birçoğunuz resimdeki geyiği bulmayı başardı.
Gözlem yeteğine sahip kişileri tebrik ediyoruz.
Belki bazılarınız hala geyiği arıyor.
Peki, cevabını biz verelim.
Biraz daha aşağıya inerseniz geyiğin nerede olduğunu göreceksiniz.
Geyik, resmi ortasında çalıların arasında, ağacın altında saklı.

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