Yaşlı adamın karısını 99 kişiden 1'i bulabildi

TGRT'nin haberine göre, optik illüzyonlar zekayı, düşünceyi ve odaklanmayı gerektiren akıl almaz problemlerdir. Bu testlerin çoğu basit gibi görünse de zaman zaman yanıltıcı ve zorlayıcı olabiliyorlar.

İşte en kısa sürede zeka düzeyiniz hakkında fikir verecek bir illüzyon testi. Bakıp da görmeyenlerden mi yoksa detayları hemen fark eden bir zekaya mı sahipsiniz? Bunun için 11 saniyeniz var…

Görüntüdeki yaşlı adam bir dala benzeyen bir bastona tutunarak uzaklara bakıyor ve bir şey arıyor gibi görünüyor. Teste göre yaşlı adam karısını arıyor. Buradaki görev ise onun karısını bulmasına yardım etmek. Ancak bu illüzyon testinde 11 saniye kuralı söz konusu. Verilen süre içinde 99 kişiden sadece biri yaşlı adamın karısını bulabildi.

11 SANİYEDE BULMAYA ÇALIŞIN

Optik illüzyon testlerinde süre kısıtlaması olmasının sebebi, zekanızın panik halindeyken en iyi şekilde çalışma hızına sahip olması. Tüm dikkatinizi toplayıp bulmaya çalıştığınız şeyi beyniniz, size sunmak için son sürat işliyor.

Bu da zekanızın, sınırlarını ne kadar zorladığını gösteriyor. Testin cevabını halen bulamadıysanız çok da üzülmeyin ve seviyenizi tek bir teste bağlamayın. Ancak hızlı şekilde bulduysanız da iyi bir gözlem yeteneğinizin ve keskin bir zekanızın olduğunu söyleyebiliriz. Çalıların arasından uzaklara bakan yaşlı adamın sağ bacağının yanındaki çalıya saklanmış olan eşini görmek çok da zor olmasa gerek. Görebilenleri tebrik ediyoruz.