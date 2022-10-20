Görselde gizlenen ayıyı 800 kişide bulan çıkmadı

Türkiye'nin haberine göre, son zamanlarda popüler olmaya başlayan optik illüzyon testleri birçok okuyucu tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. İnternette paylaşılan bu optik illüzyon testi viral oldu. Amaç, resimdeki gizli ayıyı bulabilmek… Belki yerde yatıyordur, belki de dinlenmek için bir ağacın dalına tırmanmıştır. Onu bulmak için hazır mısınız?

Elden ele dolaşan bu resim, şu sıralar en çok konuşulan dikkat testlerinden biri. Keyifli orman fotoğrafında ilk bakışta şirin bir kulübe göze çarpıyor. Bunun haricinde resimde gizlenmiş bir de ayı var. Bu ayıyı 15 saniyede 800 kişi arasından bulan çıkmadı. Görseldeki ayıyı bulabilir misin?

Resme dikkatli bak… Ayı belki yerde yatıyordur.

Belki de ağacın dallarından birine dinlenmek için tırmanmış olabilir. Küçük bir ipucu… Ayı yerde değil, ağacın dallarında saklı. Hala fark edemedin mi? O zaman kulübenin hemen üstüne bak. Peki, şimdi görebildin mi?

Cevabınız hayır ise yalnız değilsiniz. Çünkü gizli hayvanı göremeyen yüzlerce insan var.

Sayfayı aşağı kaydırınca sevimli ayıyı göreceksiniz. Cevabı gören bazı kullanıcılar “Ben de gerçek bir ayı arıyordum” yorumları yaparken bazıları ise “Çok zordu” yorumları yaptı.