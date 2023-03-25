﻿Zengini zengin eden iktidar

Seçim yarışı hızlandı. İktidar 20 yıllık düzenini devam ettirmek için her türlü oyuna başvuruyor. Hükümet ülkeyi yönettiği bu sürede ülkeyi yaşanmaz ülke haline getirdi. Rakamlarla sizi yormak istemiyorum. Ülkenin millî geliri yarıya düştü. Paramız dünyanın en değersiz paraları arasına girdi. İşsizlik her geçen gün artıyor. Gençler geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Enflasyon durdurulamıyor. Dış borç yükü Cumhuriyet döneminin en yüksek seviyesinde. Merkez Bankası'nın rezervi ekside. Halkın büyük bölümü asgari ücrete geçinmeye çalışıyor. Yanlış özelleştirme yüzünden, ülkede satacak bir şey kalmadı. Nüfusun yüzde biri zengin. Geriye kalanlar açlığa mahkûm. İktidar bu olumsuzlukları görmezden gelerek, hâlâ vatandaşlara mavi boncuk dağıtıyor. İktidar yandaşları bütün bu olumsuzlukları yakından yaşadıkları halde, yalanlarla vatandaşları avutmaya çalışıyorlar. Ülkenin değerlerini alt üst eden hükümet yoksulluğu kader gibi göstermek için gayret gösteriyor. Nedendir bilemiyorum bu duruma inananlar hayli fazla. Başka bir hikâye ise reis işini bilir, mutlaka bu olumsuzluklara bir çare bulur algısı. Şapkadan ne çıkaracağını bekliyorlar. Seçimler yaklaşırken işler pek bekledikleri gibi gitmiyor. İleri sürdüğü kozları ellerinde patlıyor.

Çünkü insanlar aç...

Yıllardan beri yanlış TÜİK kararlarıyla halkı uyutmaya kalkan iktidar, TÜİK'in son yayınlanan rakamlarla halka bir gerçeği göstermek zorunda kaldı. TÜİK verilerine göre, ülkede 6 aylık ve üstü çocukların yüzde 62,4'ü ekmek ve makarnayı her gün tüketirken sadece yüzde 12'si et, tavuk veya balık yiyebiliyor. Uzmanlar bu durumun derin yoksulluğun göstergesi olduğunu açıkladılar. Yeterli beslenemeyen çocukların, fiziksel ve ruhsal sorun yaşayacağını dile getirdiler. Saygıdeğer okuyucular açlıktan bahsediyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, Dünyanın en önemli kuşağında bulunan ülkemizde insanlar açlığa mahkûm ediliyor. Çarşı ve pazarı gezen halk eve eli boş dönüyor. Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz da konuyu şu şekilde değerlendirdi; "Gelişimin hem en hızlı, hem de en önemli olduğu dönemde beslenme çok önemli. Yeterli ve dengeli beslenme aksarsa, çocuğun hem büyümesi hem gelişmesi olumsuz etkilenir. Çocukluk çağında yeterli beslenme olmasa, ilerleyen dönemde beslenme bozukluğu, gelişme geriliği ya da psikososyal özelliklerin gelişememesi şeklinde kendini gösterebilir. Bunun en tipik örneği malnütrisyon dediğimiz beslenme bozukluğudur. Yeterli protein alamayan çocuklarda enerji bozukluğu gelişir. Bodurluk bu anlamda en önemli göstergedir."

Direniyorlar

Bütün bu olumsuzluklar gözler önünde olurken, hükümetin yandaşları boş durmuyorlar. Normal bir ülkede bu olumsuzlukların yüzde biri olsa, hükümetler derhal seçime giderler. Bizde ise kalmak için hayatlarında amin demedikleri olaylara amin demeye başladılar. Cumhuriyet gazetesinin yazdığına göre yandaşlar bir yalıda toplanmışlar. Bunlar tuzu kuru olan toplumun zenginleri. Muhalefetin ikide bir 418 milyar doları geri alacağım çağrısı bu kesimin uykusunu kaçırmış. Derhal harekete geçmişler, satın alınan araştırmacılarla toplumu etkilemeye soyunmuşlar. Bunlar dışında medya ünlülerini harekete geçirmişler. En önemli kozları ise muhalefette görünen yandaşlar. Son günlerde ortada görünen bazı farklı sesler, her halde bu zevat olmalı. Ne yaparlarsa yapsınlar Abbas yolcu.