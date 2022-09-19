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Zeynep Bastık boşanma sebebini açıkladı. Evliliği bir yıl dolmadan boşanmıştı

Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış, geçen yaz Alaçatı’da nikah masasına oturmuş ve çift evliliklerinin bir yılı dolmadan boşanmıştı. Zeynep Bastık katıldığı programda biten evliliği hakkında konuştu.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:20
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Zeynep Bastık Tolga Akış ile neden boşandığını açıkladı

Zeynep Bastık boşanma sebebini açıkladı. Evliliği bir yıl dolmadan boşanmıştı
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'nun programına katıldı. Tolga Akış ile evliliklerinin bir yılı dolmadan boşanan Bastık, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.  

'BİZ EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK' 

Zeynep Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık" ifadelerini kullandı.

'EVLİLİĞİN ZOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM' 

Çağımızda evliliğin zor olduğunu söyleyen Bastık, "Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor" dedi.

‘ANNE OLMAK İSTİYORUM'

"Bebek sahibi olmayı istiyorum" diyen ünlü isim, "En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim" diye konuştu.

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