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Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında Alaçatı'da nikah masasına oturduğu menajer Tolga Akış, ile iki ay önce boşanmıştı. Bastık'ın boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:42
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Zeynep Bastık gönlünü bakın kime kaptırdı! İki ay önce boşanmıştı

Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
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Şarkıcı Zeynep Bastık, kendi menajerliğini de üstlenen Tolga Akış ile 2 ay önce boşanmıştı.

Boşanma sonrası Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti.

Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık." şeklinde bir açıklama yapmıştı. 

SÜRPRİZ AŞK İDDİASI

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Zeynep Bastık, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peşe Instagram hesaplarından paylaştı.

Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
 

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